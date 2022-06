Calciomercato Juventus, Inter in scacco: si chiude con lo scambio

Calciomercato Juventus, superati i nerazzurri che seguivano da tempo il giovane esterno: nei prossimi giorni si potrebbe definire tutto.

L’inizio del calciomercato estivo, come ogni anno, è una sorta di “ponte” tra la vecchia e la nuova stagione. Sogni, aspettative, progetti, obiettivi e chi più ne ha più ne metta. Può diventare un’occasione per voltare definitivamente pagina e lasciarsi alle spalle un campionato deludente oppure un modo per consolidare ciò che di buono s’è fatto nell’annata appena conclusa. La Juventus rientra a pieno titolo nel primo caso: dovrà passare proprio dal mercato la tanto auspicata “rivoluzione” tecnica che dovrebbe rimettere nuovamente i bianconeri nelle condizioni di vincere un titolo.

La rosa a disposizione di Massimiliano Allegri ha bisogno di innesti per tornare a competere quantomeno per il tricolore. La dirigenza lo sa bene e in questi giorni sta cercando di sistemare un po’ tutti i reparti, a cominciare da quel centrocampo che quest’anno non è stato all’altezza delle aspettative bianconere. In molti faranno le valigie, mentre tra i possibili arrivi c’è quello di Paul Pogba, pronto ad iniziare la sua nuova avventura torinese.

Calciomercato Juventus, bianconeri in vantaggio per Cambiaso del Genoa

Un’altra zona di campo sulla quale il direttore sportivo Federico Cherubini dovrà intervenire al più presto è l’out sinistro di difesa. Improbabile che si continui a puntare su Alex Sandro e Luca Pellegrini, entrambi deludenti nell’ultima stagione. Il brasiliano ha ancora un anno di contratto ma potrebbe essere ceduto se arrivasse l’offerta giusta; per l’ex primavera della Roma invece si prospetta la soluzione del prestito. La Juve vorrebbe affidare la fascia sinistra ad un giocatore di grande esperienza, tuttavia si valuta anche la cosiddetta strada “verde”. Nei prossimi giorni, infatti, i bianconeri chiuderanno verosimilmente per Andrea Cambiaso, giovane esterno del Genoa che segue da vicino anche l’Inter.

Ma la Signora, dopo l’incontro avuto in settimana con il direttore sportivo rossoblù Spors, sembra essere passata in vantaggio. A sbloccare tutto, come racconta l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, è stato l’inserimento nella trattativa del difensore Radu Dragusin, a quanto pare disposto a trasferirsi nel capoluogo ligure.