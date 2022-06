Calciomercato Juventus, Cherubini implacabile: 100 milioni

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra sicuri: serviranno 100 milioni di euro per soffiarlo ad Allegri. I dettagli.

La settimana della Juventus. Dopo un lungo corteggiamento, infatti, i bianconeri stanno per raccogliere i frutti del lungo e costante flirt con Angel Di Maria: a stretto giro di posta, poi, sarà il turno delle visite mediche di Paul Pogba, con il quale l’accordo è stato ormai suggellato da tempo.

In occasione di uno degli ultimi blitz a Torino dell’entourage del “Polpo”, rappresentato in particolare da Rafaela Pimenta, la Juventus ha avuto modo di approfondire anche i discorsi per De Ligt, che salvo clamorosi colpi di scena non rinnoverà – almeno a stretto giro di posta – il contratto con la “Vecchia Signora”, in scadenza nel 2024. Negli ultimi giorni l’interessamento del Chelsea per il gigante olandese si sarebbe materializzato con una prima offerta, da circa 40 milioni di euro a cui aggiungere Timo Werner come contropartita tecnica.

Offerta giudicata insufficiente dalla Juve che, stando a quanto trapela dall’Inghilterra, ed in particolar modo da 90 min.com, continua a chiedere 100 milioni di euro per lasciar partire il proprio gioiello, non molto distante dal valore della clausola rescissoria con cui l’ex Ajax è legato attualmente da “Madama”. I Blues, comunque, sono avvisati.