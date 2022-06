Calciomercato Juventus, addio De Ligt: arriva il doppio sì

By

Calciomercato Juventus, l’addio di De Ligt sembra essere sempre più vicino. Arriva il doppio sì da parte della società bianconera

Fino a pochi giorni fa un addio di De Ligt sembrava impossibile. Adesso invece, più passano le ore, più sembra assai probabile. Soprattutto perché è mancato quell’accordo sul rinnovo del contratto del giocatore, in scadenza nel 2024 con una clausola rescissoria di 120 milioni di euro, che la Juventus aveva messo in preventivo di fare. Certo, alcuni segnali erano arrivati dalle parole del difensore olandese direttamente dal ritiro della propria nazionale. Ma onestamente nessuno si aspettava una cosa così veloce. Invece, il Chelsea, a quanto pare, fa letteralmente sul serio.

Le voci di un interessamento dei Blues ci sono da un poco di giorni. Magari con l’inserimento di una contropartita tecnica nell’operazione che la Juventus sembrava non volesse in nessun modo prendere in considerazione. Ma stando alle informazioni che sono state riportate da Daniele Longo, giornalista di Sportitalia, adesso da parte della Juve ci sarebbe un’apertura soprattutto su un nome.

Calciomercato Juventus, doppio sì bianconero

Un doppio sì bianconero per dare una svolta alla trattativa. Intanto l’apertura principale, come detto, è sulla possibilità di inserire una contropartita. L’altro ok sarebbe arrivato anche sul nome che la Juve potrebbe accettare: si parla di Timo Werner, l’attaccante che i Blues due anni fa hanno preso dal Lipsia. C’è ancora, però, distanza su quello che dovrebbe essere il conguaglio economico che la società inglese dovrà versare dentro le casse bianconere, ma dall’Inghilterra sono quasi sicuri ormai di riuscire a chiudere questa operazione di mercato.

E poi? E poi si dovrà andare a cercare un sostituto. I nomi sono sempre gli stessi, con Milenkovic in primo piano. Ma potrebbe pure tornare di moda Bremer nelle prossime settimane, e con lo sfondo di Koulibaly che si aggira dalle parti della Continassa.