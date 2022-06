Calciomercato Juventus, arriva con Di Maria: accordo totale

Calciomercato Juventus, Cherubini scatenato sul mercato. Arriva insieme a Di Maria. Accordo totale e giocatore bloccato

Sembrava una fase di stallo per la Juventus. Ma le cose sono cambiate nello spazio di pochissimi giorni. Sì, non solo la chiusura per Di Maria. Non solo l’accelerata, che sembra essere quella decisiva per Zaniolo. Ma anche un altro colpo in canna secondo SportMediaset, che praticamente dà per fatto l’affare tra la società bianconera e l’Eintracht Francoforte.

Il calciatore serbo sarebbe già stato bloccato dalla Juventus. Cherubini come detto è scatenato e non sembra avere nessuna voglia di fermarsi. Gli esterni nuovi, in rosa, dovrebbero essere addirittura tre. Il colpo, sotto il lato economico, dovrebbe aggirarsi intorno ai 15 milioni di euro, la cifra che inoltre la Juve ha deciso di investire sin dall’inizio senza mai la volontà di andare oltre.

Calciomercato Juventus, ecco Kostic

SportMediaset inoltre entra in quelli che sono anche i dettagli economici del giocatore. Sarebbe pronto per lui un contratto triennale, con una opzione anche per una quarta stagione, a 2,5 milioni di euro più eventuali bonus. In poche parole tutti i tasselli ormai sembrano essersi incastrati nelle giuste posizioni. Ma per l’ufficialità, almeno in questo caso, la sensazione è che si debba ancora attendere qualche giorno, soprattutto perché in questo momento ci sono da chiudere, con l’annuncio ovviamente, quelle che sono le trattative che dovrebbero regalare a Massimiliano Allegri in primis Pogba, e poi anche Di Maria.

La Juve si rifà il look quindi, cercando in tutti i modi di mettere a disposizione del tecnico quegli elementi che lui ha chiesto. Dopo un’annata passata a guardare gli altri festeggiare, la sensazione è che Agnelli non voglia più passare un altro anno in questo modo. Si ritorna a fare paura.