Calciomercato Juventus, all in Zaniolo: scambio “2 x 1”

Calciomercato Juventus, l’arrivo di Di Maria non esclude il possibile colpo Zaniolo. All’in bianconero in uno scambio “2×1”

L’arrivo di Angel Di Maria, ormai davvero a un passo dal vestire la maglia bianconera, non preclude per nulla la pista che porta a Nicolò Zaniolo. Che dopo una fase di stallo, dovuta anche e principalmente all’attesa per la risposta del Fideo, potrebbe tornare assai calda nello spazio di pochissimo tempo.

Anche perché la Roma, così come riportano i quotidiani oggi, vorrebbe dare un’accelerazione alla trattativa anche per la pressione che José Mourinho sta mettendo in atto: il tecnico portoghese vorrebbe capire nel minor tempo possibile se la prossima stagione potrà ancora contare sulle prestazioni di Nicolò. Insomma, si vuole chiudere in poco sia in un modo o nell’altro.

Calciomercato Juventus, all’in Zaniolo

E allora la Juventus sarebbe pronta al tutto per tutto. Ma a determinate condizioni, ovviamente. La richiesta della Roma di 50-60 milioni appare esagerata in casa bianconera che, però, cercando di rimanere almeno in parte vicina a questa quotazione, potrebbe mettere sul piatto un doppio cartellino, almeno secondo le informazioni riportate da Mirko Di Natale. Non solo Arthur – che appare un elemento ben visto dallo Special One anche se ha uno stipendio molto alto – ma anche Kean potrebbe rientrare in questa possibile – e fattibile – operazione di mercato.

Nuovi contati sul fronte Zaniolo, con Vigorelli che è quello che ne cura gli interessi, ce ne dovrebbero essere nelle prossime settimane. O addirittura nei prossimi giorni. La sensazione è che si sia avviata una fase importante della trattativa, con una svolta che ci potrebbe essere da un momento all’altro.