Calciomercato Juventus, non solo Di Maria: il doppio accordo è clamoroso

Calciomercato Juventus, decolla il mercato bianconero. In attesa di chiudere per l’argentino si lavora ad altri due colpi.

Ci siamo, il mercato bianconero sta finalmente per decollare. Le buone nuove giunte dal fronte Di Maria portano una ventata d’ottimismo in casa Juve. L’argentino, come vi abbiamo già raccontato qui, ha finalmente preso la tanto attesa decisione.

Dalla sua casa di Ibiza, dove sta trascorrendo le vacanze estive, ha accettato l’ultima proposta. E si appresta a diventare il secondo rinforzo per Massimiliano Allegri dopo il ritorno, anche questo attesissimo, di Paul Pogba, per il quale è stato già tutto definito nelle scorse settimane. Mancano solo i dettagli invece per sistemare la questione “Fideo”. Questione di ore oppure di giorni, ma l’affare dovrebbe ormai andare in porto. Due parametri zero, Di Maria e il “Polpo”, che la Vecchia Signora aveva puntato negli scorsi mesi e che non voleva farsi sfuggire per nessuna ragione al mondo. E adesso? Gli arrivi terminano con l’esperto nazionale albiceleste? Ma neanche per sogno.

Calciomercato Juventus, accordo trovato con Zaniolo e Koulibaly

Al di là dell’esito della trattativa per Di Maria – che verosimilmente rimarrà a Torino solamente per una stagione – la Juventus ha continuato a seguire la pista Zaniolo. L’interesse per il fantasista della Roma in realtà non è mai scemato, nonostante su di lui sia piombato anche il Milan. In scadenza nel 2024 ed alle prese con una rinnovo sempre più improbabile, l’ex Primavera dell’Inter che ha deciso la finale di Conference League regalando il primo trofeo europeo agli uomini di José Mourinho, avrebbe già trovato un accordo con i bianconeri. Come conferma attraverso il proprio profilo Twitter l’insight juventino “Enganche”, è già pronto un quinquennale a 4,5 milioni netti più 1,5 di bonus.

La #Juventus ha trovato l’accordo sia con Nicolò #Zaniolo sia con Kalidou #Koulibaly: l’accordo con l’esterno italiano è un quinquennale a 4 milioni netti +1,5 di bonus mentre con il centrale senegalese è un triennale con opzione per il quarto anno a 6 milioni e mezzo+1 di bonus. — 𝑬 𝑵 𝑮 𝑨 𝑵 𝑪 𝑯 𝑬 (@juvinsight) June 27, 2022

E le novità non finiscono qui. Si parla anche di un accordo con il centrale del Napoli Kalidou Koulibaly, il cui contratto con gli azzurri scade il prossimo anno. Per il senegalese, secondo “Enganche”, la Juventus sarebbe disposta ad offrire un triennale con opzione per il quarto a sei milioni e mezzo più uno di bonus.