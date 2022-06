Calciomercato Juventus, rinnova e poi parte | Futuro da decidere

Ci sono tanti movimenti in vista, sia in entrata che in uscita, per il calciomercato della Juventus nel corso delle prossime settimane.

Sta per aprirsi ufficialmente la finestra dei trasferimenti estivi e per i bianconeri è in atto un percorso di rinnovamento dell’organico iniziato nello scorso mese di gennaio con gli arrivi di Vlahovic e Zakaria. Dalla difesa all’attacco, tante novità in arrivo per cercare di tentare l’assalto allo scudetto.

Nello stesso tempo però la dirigenza deve lavorare anche sulle uscite, sui quei calciatori che sono destinati a lasciare la Juventus perchè non rientrano nei piani di Allegri. Categoria a parte sono invece quegli elementi che sono di proprietà dei bianconeri ma per i quali c’è in programma una cessione in prestito altrove. Dove potersi mettere in vetrina sognando di tornare poi a Torino. In questo elenco c’è anche Nicolò Fagioli, fresco di promozione con la Cremonese in A.

Calciomercato Juventus, per Fagioli c’è anche l’opzione Parma

Come spiega Sportmediaset, a breve arriverà la firma del centrocampista sul nuovo contratto che lo legherà ai bianconeri fino al 2026. Decisamente un attestato di stima da parte del club, a dimostrazione di come pensi a Fagioli come un possibile elemento da prima squadra per il futuro. Anche Allegri ha più volte speso parole di elogio nei suoi confronti, per il cui non è ancora facile capire dove giocherà nella prossima stagione. In bianconero è destinato a trovare poco spazio, meglio allora cercarlo altrove per mettere in mostra il proprio talento. Proprio come ha fatto nella Cremonese lo scorso anno. Gli stessi grigiorossi sarebbero ben felici di riaverlo a disposizione, ma sulle sue tracce ora c’è anche il Parma in serie B.