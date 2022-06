Calciomercato Juventus, Kostic al cardiopalma: l’annuncio è ufficiale

Calciomercato Juventus, l’annuncio ufficiale del tecnico dell’Eintracht Francoforte può rappresentare una chiave di volta importante.

Dopo un’attesa spasmodica prolungatasi per quasi un mese, Angel Di Maria si sarebbe deciso ad accettare l’offerta della Juventus, con il club bianconero che è riuscito a convincere “El Fideo” mettendo sul piatto un contratto annuale da 7 milioni di euro netti. Ma non è finita qui.

Parallelamente, proseguono i contatti della Juve per un altro esterno offensivo, complice la partenza di Alvaro Morata. Negli ultimi giorni è ritornata prepotentemente in auge la candidatura di Nicolò Zaniolo, giunto ad un vero e proprio muro contro muro con la Roma, con cui non ha rinnovato il contratto in scadenza nel 2024, almeno per il momento. Situazione di impasse nella quale potrebbe inserirsi a gamba tesa la Juventus, che da tempo ha allacciato i contatti con il gioiello di José Mourinho. Tuttavia, la “Vecchia Signora” vuole giocare su più fronti, ed avrebbe praticamente bloccato anche Kostic, al quale ha prospettato un triennale a circa 2,5 milioni di euro a stagione.

Calciomercato Juventus, l’annuncio ufficiale su Kostic

L’allenatore dell’Eintracht, Oliver Glasner, nel corso del suo ultimo confronto alla stampa, ha cercato di “normalizzare” le ultime voci di mercato. Glasner, infatti, ha espressamente riferito di aspettarsi di ritrovare Kostic all’inizio del ritiro estivo, in programma la prossima settimana. Pretattica o sincera convinzione? Solo il tempo potrà dirlo, fermo restando che la sensazione è che il forte asso mancino sia praticamente nelle mani della Juve, che però prima di affondare il colpo vuole capire i margini di manovra per Zaniolo. Lavori in corso in corsia: seguiranno aggiornamenti.