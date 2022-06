Calciomercato Juventus, ribaltone in radio: firma per il rotto della cuffia

Calciomercato Juventus, continua la telenovela per il centrocampista esterno che piace anche ai bianconeri.

La notizia, che ha del clamoroso, giunge dalla Catalogna. Un nuovo colpo di scena a soli tre giorni dalla scadenza del contratto: il finale perfetto per una telenovela che si sta trascinando dallo scorso autunno. Il protagonista principale della vicenda è Ousmane Dembelé, accostato a più riprese anche alla Juventus. Che, nel frattempo, sta per chiudere per due parametri zero (Di Maria e Pogba) ma se si dovesse liberare anche l’esterno francese, che dal 1 luglio non sarà più un giocatore del Barcellona, potrebbe nuovamente farci un pensierino. Non è detto, però, che il futuro del talentuoso esterno transalpino sia lontano dal capoluogo catalano.

Una situazione davvero paradossale, quella di Dembelé. Sì, perché la volontà del giocatore, adesso in vacanza negli Stati Uniti, sarebbe quella di restare al Barça. E continuare a giocarsi le sue chance con la squadra di Xavi. Al tempo stesso, tuttavia, da gennaio in poi sono state rifiutate tutte le proposte per il rinnovo propostegli dai blaugrana.

Calciomercato Juventus, gli agenti di Dembelé a Barcellona: accettano la proposta del Barça?

Come rivela il quotidiano catalano El Mundo Deportivo in queste ore gli agenti di Dembelé, Moussa Sissoko e Marco Lichtsteiner, sono volati a Barcellona. Verrà probabilmente effettuato un ultimo tentativo affinché si possa trovare un accordo al fotofinish. L’offerta del Barça, in ogni caso, non aumenterà di un centesimo: se l’ex Borussia Dortmund vorrà rimanere a giocare al Camp Nou dovrà accontentarsi.

Nessuna proposta al rialzo. Una tesi confermata anche dalla giornalista radiofonica Marta Ramon Gorina, che dal proprio profilo Twitter spiega come addirittura il club presieduto da Joan Laporta abbia offerto ancora meno soldi rispetto allo scorso gennaio.