Calciomercato Juventus, Allegri ha scelto il vice Vlahovic

Si infittiscono sempre più le voci che riguardano le prossime mosse del calciomercato della Juventus di mister Allegri.

L’allenatore Livornese inizierà a lavorare sul campo insieme ad una parte dei suoi ragazzi il prossimo 4 luglio. Per quella data mancheranno all’appello non solo i calciatori che ancora potranno godere di qualche giorno di riposo, ma anche i tanto attesi nuovi arrivi. Parliamo ovviamente di quei calciatori che la Juventus sta seguendo da tempo e per i quali ormai sembra essere solamente una questione di tempo il loro approdo a Torino.

Del resto la dirigenza ha già fissato i suoi principale obiettivi e sta cercando di stringere i tempi per riuscire a mettere nero su bianco. Pogba e Di Maria sono i due innesti che fanno sognare i tifosi ma per Cherubini e il suo staff c’è tanto lavoro da fare in uscita riguardo le cessioni e i prestiti.

Calciomercato Juventus, Scamacca alternativa al ritorno di Morata

I tifosi però aspettano novità soprattutto in entrata e c’è un grosso nodo che la Juve deve ancora sciogliere, quello legato all’attaccante destinato ad essere il vice Vlahovic ma in alcuni frangenti, perchè no, anche il suo partner. Tanti nomi sono stati accostati ai bianconeri nel corso delle ultime settimane, ma come spiega calciomercato.it Allegri avrebbe effettuato la sua scelta. Il rumor arriva da “fichajes.net” ed è legato al futuro di Alvaro Morata. Qualora lo spagnolo non tornasse a Torino il tecnico livornese vorrebbe poter contare su Gianluca Scamacca, bomber del Sassuolo, il cui valore è aumentato a dismisura dopo l’ultima stagione. Viene valutato adesso dai neroverdi attorno ai 40 milioni di euro. Sarebbe l’azzurro il prescelto dalla Juve, anche se per il suo arrivo servirebbe un investimento importante per il futuro.