Calciomercato Juventus, De Ligt-Jorginho e non solo: “pacchetto” da urlo

Calciomercato Juventus, il Chelsea pronto ad un nuovo assalto per De Ligt: potrebbe entrare Jorginho nella trattativa. E non solo.

Il primo assalto, la Juventus, lo ha respinto: il Chelsea ha confermato l’interesse per De Ligt ma Cherubini, in sintonia con Arrivabene, ha rispedito al mittente la prima offerta dei Blues, quella che vedeva nel pacchetto l’inserimento di una contropartita tecnica. I nome che circolavano fino a ieri sono quelli di Timo Werner e di Pulisic.

“No grazie”, la risposta dei bianconeri, almeno per ora. Nuovi incontri sono previsti nei prossimi giorni, probabilmente verso il fine settimana, con un Jorginho che il Chelsea potrebbe anche inserire in questa trattativa. Anche se la Juventus, così come riportato dalla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, cercherà di chiudere la questione solamente con il cash: magari non con i 120 milioni di euro della clausola rescissoria, ma sotto le tre cifre non si scenderà mai.

Calciomercato Juventus, spunta Rabiot

Certo, potrebbe diventare tutto diverso qualora il Chelsea confermasse l’interesse per Rabiot che i bianconeri valutano 20 milioni di euro. Magari in un’operazione “allargata” si potrebbe trovare un punto importante, uno snodo, per sbloccare questo affare. La Juve sa benissimo che con un contratto in scadenza nel 2024, questo è solamente l’ultimo anno in cui può avere il coltello dalla parte del manico per la valutazione del calciatore. Ecco perché non ci sarà un muro contro muro con il Chelsea, ma si valuteranno tutte le opportunità che volta per volta verranno messe sul piatto. Insomma, la sensazione è che la Juventus possa anche cedere De Ligt – che adesso è in vacanza con Chiesa – per mettere al posto i conti ma anche per finanziare le prossime mossa di mercato. Valutazioni, opzioni, inserimenti, pacchetti. Tutto in questo momento è sotto la lente d’ingradimento.