Calciomercato Juventus, Jorginho e quel no che cambia tutto

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma improvviso per il centrocampista che potrebbe rientrare nell’eventuale trattativa per de Ligt.

Nessuno ci pensava più. La trattativa si era arenata da tempo e non era minimamente contemplata l’ipotesi che all’improvviso potesse riaprirsi. Ma nel calcio, è cosa nota, le cose possono cambiare alla velocità della luce. Ed è proprio questo che potrebbe succedere sul fronte dell’affaire Jorginho, il cui nome si dice sia tornato a circolare con una certa prepotenza nel quartier generale dei bianconeri.

La Juventus e il Chelsea avrebbero ricominciato a parlare del suo futuro e pare che i contatti si siano fatti sempre più fitti, negli ultimi giorni. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport, che sostiene che il club inglese abbia intenzione di offrire il suo cartellino come contropartita in cambio dell’acquisizione del cartellino di Matthijs de Ligt e che l’italo-brasiliano abbia una gran voglia di fare i bagagli per tornare in Italia.

Calciomercato Juventus, “nessun contatto per Jorginho”

L’assenza di conferme ufficiali dalle parti chiamate in causa è però parsa alquanto sospetta. Tanto più che qualche minuto fa Romeo Agresti, sempre sul pezzo quando si tratta di notizie riguardanti la Vecchia Signora, ha smentito tutto durante la diretta Twitch di Juventibus. Ha detto che non gli risulta alcun contatto tra i bianconeri e Jorginho, il che capovolge nuovamente la situazione e sconvolge un puzzle che andava man mano ricomponendosi. Dovremmo scoprirlo tra non molto, in ogni caso, chi abbia ragione o meno. Si vocifera di un possibile secondo “assalto” nelle prossime quarantott’ore, perciò è tutto da vedere.