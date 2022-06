Calciomercato Juventus, non è ancora finita: contatti segreti per un nuovo ritorno. Si attende solamente il momento giusto

La speranza è sempre l’ultima a morire, questa volta in entrambi i casi a quanto pare. Sì, perché se la Juve, per quanto riguarda l’attacco, sta valutando diversi profili tra quelli che sono gli svincolati, non ha per niente perso di vista un’altra pista, quella che porta a un ritorno in maglia bianconera. E, ovviamente, in questo caso ci sarebbe anche il totale gradimento dell’attaccante. Il nome, senza indugi, è quello di Alvaro Morata.

Doppia attesa per l’attaccante spagnolo, la più importante è quella del quarto figlio in arrivo come annunciato dalla moglie Alice Campello sui social qualche giorno fa. Ma anche l’attesa di capire dove continuerà la sua carriera, con la voglia di tornare a Torino visto il legame che c’è con la città piemontese. Al momento la Juventus non ha trovato nessun accordo con l’Atletico Madrid, con il club catalano che spera di avere un’offerta da almeno 30 milioni per cederlo. Difficile. Soprattutto perché il Barcellona che aveva cercato Morata a gennaio in questo momento non si può muovere sul mercato. E l’Arsenal che ha fatto qualche sondaggio non sembra una soluzione molto gradita ad Alvaro, che vorrebbe giocare la Champions League.

Calciomercato Juventus, Cherubini in attesa

E allora, secondo la Gazzetta dello Sport, Cherubini è in attesa di capire quando i Colchoneros abbasseranno le proprie richieste. Avendo sicuramente delle difficoltà nel cederlo, i madrileni potrebbe decidere di dare un taglio alla quotazione di Morata sul mercato ed è proprio in quel momento che la dirigenza bianconera potrebbe tornare in gioco piazzando un’offerta per far tornare a Torino, questa volta a titolo definitivo, l’attaccante.

Insomma, la pista è tutt’altro che chiusa e lo spiraglio per un inserimento c’è, eccome. Si deve attendere solamente il momento giusto.