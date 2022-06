Calciomercato Juventus, ribaltone Salah: Allegri spalle al muro

Calciomercato Juventus, il semaforo Reds che imprigiona i bianconeri: massima attenzione all’effetto domino.

Dopo aver posto basi importanti per l’acquisto di Di Maria, per il cui approdo all’ombra della Mole ormai mancano soltanto gli ultimi dettagli, la Juventus si concentrerà sull’acquisto di un altro esterno offensivo, ruolo per il quale si preannuncia un vero e proprio testa a testa tra Kostic e Zaniolo.

Per entrambi, un accordo di massima sarebbe stato già raggiunto: il serbo ha risposto positivamente all’offerta di un triennale da 2,5 milioni di euro a stagione, anche se la Juve non ha ancora affondato il colpo in maniera convinta con l’Eintracht Francoforte, che continua a chiedere 20 milioni di euro per lasciar partire il proprio gioiello. A fari spenti, la “Vecchia Signora” è nel frattempo ritornata prepotentemente su Nicolò Zaniolo, per il quale, però, potrebbe materializzarsi a stretto giro di posta la concorrenza del Liverpool.

Secondo quanto riportato dal Daily Express, infatti, alla luce dell’addio di Mané e, soprattutto, della sempre più probabile partenza di Momo Salah, che potrebbe materializzarsi il prossimo anno nel caso in cui l’egiziano non dovesse rinnovare il proprio contratto con i Reds in scadenza nel 2022, il Liverpool potrebbe cominciare a sondare con interesse il terreno con la Roma. Pinto sarebbe disposto a cedere il gioiello di Mou, a fronte di un’offerta da almeno 50 milioni, che non preveda l’inserimento di contropartite tecniche.