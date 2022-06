Calciomercato Juventus, “vendetta” Roma: colosso da 30 milioni

Cosa sta per accadere nel calciomercato della Juventus? A poche ore dal via delle trattative la situazione è bollente.

Il club bianconero si sta dando davvero un gran da fare nelle ultime settimane per regalare a mister Allegri quelle pedine necessarie per sviluppare le sue idee di gioco. E far sì che la Juventus possa tornare ad essere bella e vincente sia in Italia che in Europa. Le basi per alcuni accordi sono state già messe ed ora i tifosi aspettano con ansia che vengano annunciati i primi colpi di questa estate 2022.

La lista degli obiettivi è stata ed è ancora piena di nomi per la dirigenza juventina, che ha però senz’altro priorità da rispettare. Tuttavia Cherubini e il suo staff non devono pensare solamente agli acquisti, ma anche alle cessioni e ai prestiti di quei giocatori giovani che non rientrano nei piani di Allegri ma che potrebbero trovare spazio altrove per accumulare minuti ed esperienza. Ad ogni modo ovvia la priorità agli acquisti.

Calciomercato Juventus, la Roma si fa avanti per Badiashile

Nei piani della dirigenza c’è anche quello di rinforzare il pacchetto arretrato con l’arrivo di un difensore centrale che in rosa prenda il posto di Chiellini, che ha deciso di chiudere negli States la sua straordinaria carriera da giocatore. Uno dei candidati è Benoit Badiashile per il quale però la concorrenza è davvero forte. Sull’edizione romana di “Leggo” si parla di un interessamento dei giallorossi per il centrale classe 2001 del Monaco, uno dei centrali emergenti più in vista che è anche nel mirino del Siviglia oltre che i bianconeri. Badiashile è un prospetto che intriga parecchio Mourinho e per questo motivo è seguito con particolare attenzione. Alta la valutazione data dal suo club: per cederlo il Monaco chiede 30 milioni di euro.