Calciomercato Juventus, affare chiuso: nuovo gioiello dalla Croazia

Continua la campagna di rafforzamento in questa sessione di calciomercato di una Juventus che vuole tornare a vincere e convincere.

Programmare il futuro è una condizione indispensabile per qualsiasi club e quello bianconero non fa differenza. Bisogna guardare avanti e iniziare a costruire la squadra per i prossimi anni. Anche per questo motivo molti giovani vengono mandati in prestito altrove, affinchè possano accumulare minuti ed esperienza.

Per poi magari tornare alla Juventus da protagonisti. In questa finestra estiva la dirigenza bianconera ovviamente non lavora solo per rafforzare la prima squadra, ma anche le altre compagini Under 23 e Under 19 che sono state affidate ufficialmente a Brambilla e Montero.

Calciomercato Juventus, dal Rijeka arriva il baby Srdoc

Proprio in questo ambito va inserito il colpo che è stato messo a segno dalla Juve all’estero. Come riporta infatti Sportmediaset, il club torinese ha chiuso un affare con la squadra croata del Rijeka ingaggiando Ivano Srdoc. Si tratta di un centravanti classe 2005, dunque giovanissimo, del quale si dice un gran bene e per il quale la Juve ha sborsato 1 milione di euro più bonus per ingaggiarlo a titolo definitivo. Un investimento comunque importante per un ragazzo di 17 anni, che sottolinea proprio come la società voglia puntare su di lui per gli anni a venire. Tra i bonus legati al suo trasferimento c’è anche quello legato al suo esordio in serie A.