Calciomercato Juventus, boom boom Zaniolo: il jolly che sblocca l’affare

Calciomercato Juventus, secondo quanto riferito da Tuttosport, l’affare con Zaniolo potrebbe sbloccarsi così.

Dopo aver piazzato i colpi di Maria e Pogba, per i quali ormai si aspettano soltanto le visite mediche di rito, dopo aver sistemato gli ultimissimi dettagli contrattuali, continuano i giorni infuocati della “Vecchia Signora”, alla prese con la grana De Ligt, ma non solo.

La batteria di esterni offensivi dovrà essere inevitabilmente rimpolpata ulteriormente. Bloccato Kostic, con il quale sarebbe stato già trovato un accordo di massima sulla base di un contratto triennale a circa 2,5 milioni di euro a stagione più bonus, fari puntati anche su Nicolò Zaniolo. Difficile dire se il serbo possa rappresentare l’alternativa deluxe del gioiello della Roma: per l’esterno di Mou, però, nel corso delle prossime ore andrà in scena un nuovo summit tra la Juve e i capitolini, per capire la fattibilità dell’operazione.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, Pinto continua a chiedere almeno 50 milioni di euro più bonus, non aprendo ufficialmente all’inserimento di contropartite tecniche. Ufficiosamente, però, qualcosa potrebbe muoversi. Le opzioni Rovella, Kean e Arthur non scaldano più di tanto la Roma, con Mou che, invece, potrebbe dire di sì a Fagioli, artefice della promozione della Cremonese in Serie A.