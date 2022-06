Calciomercato Juventus, De Ligt “cala” il tris: addio da 90 milioni

Calciomercato Juventus, De Ligt verso l’addio. Tutte le possibili soluzione per accontentare la squadra bianconera.

Calciomercato Juventus, De Ligt potrebbe lasciare Torino. Notizia che non fa di certo piacere ai tifosi che potrebbero vedersi privare del loro beniamino e già predisposto futuro capitano. Purtroppo le parole di Arrivabene non rassicurano anzi, indirizzano verso l’altra – inevitabile – ipotesi: la cessione. Ma la dirigenza vuole uscirne arricchita e soprattutto sfruttare l’assist per ricostruire laddove è necessario.

La prima offerta del Chelsea di 40 milioni più il cartellino di Werner non ha convinto i bianconeri che non reputato essenziale il profilo in questione, così come non è stata convincente la seconda con l’inserimento di Pulisic. C’è da capire ulteriormente e non è escluso che le parti si ritroveranno nei prossimi giorni e che la Juventus possa accettare anche solo cash senza nessuna contropartita tecnica.

Calciomercato Juventus, addio De Ligt ad una condizione

La Juventus, dunque, aspetterà nuove offerte da parte del Chelsea. In questa eventualità verrà valutata attentamente la soluzione migliore. Potrebbe infatti chiudersi il tutto anche solo davanti ad un’offerta che accontenti la dirigenza e Allegri, cioè operazione da almeno 90 milioni di euro.

Ma se il Chelsea non dovesse trovare la mossa vincente per arrivare all’olandese, la concorrenza dall’Inghilterra non manca. C’è sempre forte anche il Manchester United. Il tecnico Ten Hag che fu suo allenatore ai tempi dell’Ajax, potrebbe farsi nuovamente sotto e tentare la mossa vincente. Come dicevamo poc’anzi, e come sottolinea anche ‘Il Corriere dello Sport’, alla Juventus basterebbe un’offerta cash congrua da poter riproporre sul mercato in entrata.