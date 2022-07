Calciomercato Juventus, atto d’amore e super ritorno: ribaltone in prestito

Calciomercato Juventus, atto d’amore e super ritorno: ecco che c’è il ribaltone in prestito. La svolta in mezzo al campo per la Signora

Un atto d’amore che potrebbe anche essere inteso allo stesso modo dalla Juventus. No, non scherziamo, perché ormai lui è quasi diventato un peso all’interno della rosa allenata da Massimiliano Allegri, ed è sotto gli occhi di tutti anche qual è il chiaro intento della società bianconera, cioè quello di cederlo per risparmiare un ingaggio importante.

Il nome è quello di Arthur, il centrocampista brasiliano che mai si è ambientato in bianconero. E, le voci che arrivano dalla Spagna, vorrebbero che lo stesso giocatore sia tentato dalla volontà di tornare al Barcellona. La notizia è riportata da El Mundo Deportivo, da sempre vicino a quelle che sono le dinamiche dei catalani.

Calciomercato Juventus, via in prestito

Anche Xavi, a quanto pare, sarebbe tentato dal possibile rilancio del giocatore e potrebbe pure esaltarlo nella sua squadra. Non ci sono discussioni sulle qualità tecniche di Arthur che però, in Italia, raramente ha fatto vedere il proprio valore. Arrivato in bianconero nell’affare che ha portato Pjanic in Spagna, già lo scorso gennaio Cherubini aveva tentato di cederlo al migliore offerente. Non riuscendoci, Allegri ha cercato di farlo integrare, ma con pochi risultati. Nulli anzi.

E la formula? Una sola sarebbe quella fattibile al momento: un prestito secco, magari con diritto di riscatto. Dalla Spagna non sembrano convinti in nessun modo di riprenderlo in maniera definitiva anche perché le condizioni economiche del club non permettono in nessun modo di pensare ad un approccio diverso alla cosa. Insomma, potrebbe comunque esserci un ritorno per quello che è un vero e proprio atto d’amore di Arthur al Barcellona. E la Juventus non sarebbe gelosa.