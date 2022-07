Calciomercato Juventus, scambio monstre per De Ligt: rispunta anche Cancelo

Calciomercato Juventus, scambio monstre per De Ligt: rispunta anche il nome di Cancelo per un possibile (improbabile), ritorno

Le parole di ieri di Arrivabene, che ha rilasciato un’intervista a TuttoSport, hanno sicuramente messo la parola fine alla storia d’amore tra De Ligt e la Juventus. Il difensore olandese, preso dall’Ajax, ha chiuso il suo ciclo in bianconero principalmente per quella sua voglia di essere ceduto. Ma avendo ancora due anni di contratto con i bianconeri, la Vecchia Signora vuole guadagnarci, giustamente, e con quei soldi, una cifra che deve essere a tre zeri, riuscire a fare tutti gli innesti che servono ad Allegri per tornare a vincere.

Sappiamo benissimo che il Chelsea è la squadra che di più ci ha provato fino al momento. Ma secondo quanto riportato da Momblano, un interessamento forte ce lo potrebbe avere anche il Manchester City. Che è partito largo, cercando di sondare il terreno, e presentando un’offerta con una contropartita tecnica in mezzo: Bernardo Silva. La risposta della Juve non s’è fatta attendere.

Calciomercato Juventus, rispunta Cancelo

Cherubini infatti avrebbe chiesto delle informazioni su Cancelo, l’esterno portoghese che ha un passato alla Juve, e che è volato al City nella trattativa che ha portato il brasiliano Danilo in maglia bianconera. Incedibile, ovviamente, per la squadra campione d’Inghilterra, per il momento non ci sono stati dei passi avanti.

Adesso da Torino si aspettano senza dubbio quello che potrebbe essere il forcing finale del Chelsea di Tuchel, che perso Rudiger, andato al Real Madrid, ha bisogno di un difensore importante per la sua squadra. Non sarà facile strapparlo a Cherubini: il valore di De Ligt è davvero importante. Magari si potrebbe chiudere davvero con una contropartita tecnica – Jorginho è il nome forte – ma servono anche, e almeno, 80 milioni di euro cash.