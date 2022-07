Calciomercato Juventus, De Ligt sbloccato: lo scambio è stato già deciso

Calciomercato Juventus, De Ligt verso la Premier League sembra cosa ormai fatta. Ed è possibile con uno scambio: ecco i nomi.

De Ligt al Chelsea sembra cosa ormai prossima all’ufficialità. I presupposto ci sono tutti e il giocatore, come ha anche ammesso lo stesso ad bianconero Arrivabene, ha intenzione di andarsene e quindi sarà molto difficile trattenerlo.

De Ligt è l’indiziato numero uno alla partenza, su di lui c’è caldissimo il Chelsea che sarà costretto ad offrire ai bianconeri un tesoretto non indifferente. Si parla di una cifra che oscilla intorno ai 110 milioni di euro. Ma come già sappiamo i blues vorrebbero ammortizzare i costi aggiungendo una contropartita tecnica, si è parlato a lungo soprattutto di due nomi in particolare.

Calciomercato Juventus, Pulisic o Werner per De Ligt | Il Chelsea ha deciso

Il tedesco potrebbe essere l’altro attaccante in rosa, il cosiddetto vice Vlahovic, mentre Pulisic l’esterno in più. Due pedine fondamentali per il reparto offensivo dei bianconeri e che il Chelsea intende offrire per arrivare al centrale olandese classe 1999. Ovviamente con aggiunta importante di cash.

Anche dal ‘The Telegraph’ si parla di questa eventualità. La prima offerta fatta dal Chelsea, con l’inclusione di Werner, non aveva, però, convinto la Juventus che adesso valuterà le prossime mosse di mercato. Sempre tenendo in considerazione l’idea di arrivare ad un cifra che possa accontentare tutti, in primis Allegri che con quei soldi vorrà avere la certezza di un nuovo centrale di qualità che possa prendere la difficile eredità di De Ligt.