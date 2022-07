Calciomercato Juventus, countdown Di Maria: a Torino per la firma

Calciomercato Juventus, countdown Di Maria: l’argentino è atteso in queste ore a Torino per la firma del suo nuovo contratto

S’è sbloccato il mercato della Juventus, finalmente anche. Dopo i saluti ufficiali di ieri a Dybala, Morata e Bernardeschi, e la cessione di Di Pardo al Cagliari, adesso è arrivato il momento dei colpi in entrata. Non solo Pogba, che dovrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore, ma anche il Fideo, Angel Di Maria. Ci siamo, eccome se ci siamo.

Secondo Tyc Sport, è tutto fatto. L’ex Psg è atteso nelle prossime ore a Torino per le visite mediche di rito e per la firma del contratto che lo legherà ai bianconeri per la prossima stagione. Un contratto annuale con opzione per il secondo a discrezione del giocatore. Questo è l’accordo trovato tra le parti. Allegri quindi può sorridere.

Calciomercato Juventus, ecco Di Maria

Gli ultimi dubbi erano stati sciolti qualche giorno fa, con Di Maria che aveva preso la sua decisione definitiva stanco, anche lui, di dover aspettare quella proposta del Barcellona che è arrivata solamente nelle parole e mai con fatti concreti. Ci sperava sicuramente l’argentino, ma poi ha capito che la Juve faceva davvero sul serio e che Allegri lo avrebbe messo in tutto e per tutto al centro del suo progetto per il prossimo anno. Sbloccato, quindi. Ed ecco che nelle prossime ore potrebbe anche arrivare la prima ufficialità, nel giorno in cui il calciomercato è ufficialmente aperto, nonostante le voci, le trattative, e tutto quello che gira dietro, sono iniziate da un poco di tempo.

Manca poco, quindi. Pochissimo, per vedere l’ex Psg in Piemonte. Un primo approccio con il mondo bianconero. Per quello che potrebbe essere davvero un colpo che potrebbe fare la differenza la prossima stagione. Tanta qualità a disposizione di Allegri.