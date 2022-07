Calciomercato Juventus, doccia gelata ufficiale per il bomber: “Resta qui”

Il calciomercato della Juventus è ufficialmente da poco iniziato ma come al solito sono tanti i rumors che coinvolgono la squadra bianconera.

Una cosa è certa, ovvero che nelle settimane che verranno la formazione di mister Allegri sarà decisamente rinnovata e trasformata. Solo in questo modo si potrà puntare allo scudetto. Il campionato inizia il prossimo 15 agosto e per quella data l’allenatore livornese spera di avere qualche pedina di più in attacco, reparto che ha subito diverse partenze.

Non c’è più Dybala, ma non solo. Anche Morata è tornato all’Atletico e in rosa non c’è nemmeno un altro esterno come Bernardeschi. Urgono volti nuovi, dunque, ma la dirigenza è già al lavoro. Servirà anche un calciatore che possa sostituire Vlahovic visti i tanti impegni ravvicinati in Italia e poi in Europa. Ma uno degli obiettivi pare destinato a sfumare.

Calciomercato Juventus, Sartori blinda Arnautovic al Bologna

Come si legge su Fantacalcio.it, il Il responsabile dell’area tecnica del Bologna Giovanni Sartori ha parlato dei gioielli della sua squadra e delle possibili trattative che vedranno coinvolti i rossoblu. Tra gli argomenti di discussione anche il futuro di uno dei migliori giocatori del Bologna, ovvero il bomber austriaco Arnautovic. Lo scorso anno autore di una stagione davvero straordinaria e accostato alla Juventus come vice-Vlahovic per la stagione che andra ad iniziare. “E’ il cardine del nostro riavvio, dev’essere il trascinatore del nuovo Bologna, l’uomo in più, il punto di riferimento di tutti” ha detto Sartori del suo attaccante. Parole che lasciano pensare che i rossoblu difficilmente si priveranno di uno come lui. La Juventus dunque eventualmente dovrà guardare altrove per rinforzare l’attacco.