Il calciomercato della Juventus sta per entrare nel vivo e a breve i tifosi si aspettano le ufficialità dei primi colpi dell’estate.

Il mese di luglio è appena iniziato e adesso si aspetta con ansia la firma di quei giocatori che saranno chiamati a rinforzare l’organico di Massimiliano Allegri. Alcune trattative sono già imbastite, l’impressione è che da un giorno all’altro possa arrivare qualche annuncio importante. L’inizio del campionato del resto si avvicina.

La squadra inizierà ad allenarsi giorno 11 luglio mentre la prima sfida ufficiale in serie A contro il Sassuolo è fissata nel giorno di Ferragosto. Poco più di un mese per preparare la squadra. I tifosi sognano una formazione tipo ricca di campioni.

Calciomercato Juventus, grandi campioni per una squadra da sogno

I tanti rumors che arrivano da settimane e le trattative già avviate lasciano pensare ad una Juventus che in poco tempo potrebbe trasformarsi in un vero e proprio dream team. I bianconeri potrebbero giocare con un 4-2-3-1, con Szczesny tra i pali e una linea difensiva che potrebbe annoverare Koulibaly e Emerson Palmieri, due obiettivi importanti. Con Cuadrado (o Danilo) e Bonucci che completerebbero il reparto. A centrocampo il sogno dei tifosi bianconeri potrebbe concretizzarsi presto, è attesa la firma di Paul Pogba. Il francese sarebbe l’uomo chiave della linea mediana e al suo fianco potrebbe arrivare anche Jorginho. Certo, per ora parliamo di fatto di fantacalcio, ma chi non vorrebbe una squadra così? Ancor più forte se pensiamo che alle spalle di Vlahovic non sono ci sarà Chiesa, ma potrebbero esserci anche altri due grandi obiettivi della dirigenza. Vale a dire Di Maria, vicino alla firma, ma anche quel Zaniolo che giorno dopo giorno pare essere sempre più vicino ai colori bianconeri.