Calciomercato Juventus, contatti per Neymar: blitz da 50 milioni

Calciomercato Juventus, negli ultimi giorni il profilo di Neymar è stato accostato anche ai bianconeri: la rivelazione di ESPN, però, è una sentenza.

Sono ore caldissime per la sessione estiva di calciomercato della Juventus. Una volta perfezionati i colpi Di Maria e Pogba, attesi a Torino nei prossimi giorni, la dirigenza bianconera si è fiondata immediatamente su Nicolò Zaniolo: per il gioiello della Roma, legato ai giallorossi da un contratto in scadenza nel 2024, sono previsti nuovi contatti nel corso delle prossime ore, con Pinto che sembrerebbe essersi convinto della bontà di un’operazione “alla Chiesa”, sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto.

Un incentivo importante per l’eventuale affondo bianconero per Zaniolo potrebbe essere fornito dalla sempre più probabile cessione di De Ligt, finito nel mirino delle big inglesi. Il Chelsea, dopo aver provato ad ingolosire la “Vecchia Signora” con un’offerta composita, da circa 40 milioni di euro più il cartellino di Timo Werner, dovrà per forza di cose rilanciare, per evitare di essere superati dal City e dallo United, da tempo sulle tracce dell’olandese. I Blues, tra l’altro, avrebbero cominciato a tastare il terreno anche per Neymar, altro profilo proposto – senza troppa convinzione – anche alla Juventus.

Calciomercato Juventus, Neymar-Chelsea: cosa sta succedendo

Secondo quanto riferito da ESPN, l’affare Neymar-Chelsea non sarebbe affatto impossibile, anzi, al punto che le le parti avrebbero già cominciato a tastare il terreno, attraverso contatti ufficiali. Ricordiamo che il Psg sborsò circa 220 milioni di euro per prelevare il brasiliano dal Barcellona; la valutazione che ne fa Campos, però, ora come ora si attesta sui 50 milioni di euro, ma non è escluso che l’uomo mercato dei transalpini possa anche aprire alla formula del prestito, con parte dell’ingaggio pagato proprio dai parigini.