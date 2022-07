Calciomercato Juventus, il Psg fissa il prezzo: da Allegri per 50 milioni

Il calciomercato della Juventus ora è ufficialmente aperto con la società che attende al più presto novità sugli acquisti.

A giorni partirà il ritiro precampionato. Allegri non potrà contare su alcuni giocatori che godranno di qualche altro giorno di vacanza. Ma il tecnico livornese attende anche quei volti nuovi necessari per aprire un nuovo ciclo vincente. Iniziare a lavorare sul campo con i rinforzi richiesti sarà importante per effettuare una partenza a razzo in campionato.

Già dalla prima partita in programma a Ferragosto contro il Sassuolo infatti si dovrà cercare di prendere i tre punti, ci saranno tante sfide racchiuse in poche settimane e dunque la Juventus avrà bisogno di un organico ampio e competitivo. Cresce dunque l’attesa per vedere quali giocatori i bianconeri riusciranno ad ingaggiare nelle prossime settimane.

Calciomercato Juventus, il Psg chiede 50 milioni per Kimpembe

In difesa sembrano esserci le porte girevoli perchè un big bianconero pare destinato a fare la valigia. Stiamo parlando di de Ligt per il quale la Juventus è pronta a prendere in considerazione delle offrte importanti per lasciarlo partire. E rimpiazzare l’olandese non sarebbe semplice. Alcuni nomi caldi però già ci sono e uno di questi è quello di Kimpembe, centrale del Psg. I francesi sono pronti a cederlo visto che all’ombra della Torre Eiffel dovrebbe arrivare Skriniar. Come riporta però footmercato.net non sono intenzionati a fare sconti. La Juventus rimane molto interessata al giocatore, ma i transalpini per il suo cartellino chiedono ben 50 milioni di euro. Una somma che potrebbe portare anche i bianconeri a guardare altrove per rinforzare la difesa.