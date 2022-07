Calciomercato, la Juventus “aiuta” Dybala: colpaccio dall’Inter

Calciomercato Juventus, super colpo dall’Inter: “Così sbloccano Dybala”.

Paulo Dybala e la società bianconera, dopo ben 7 anni insieme, quest’estate hanno deciso che fosse effettivamente giunto il momento che l’attaccante lasciasse definitivamente Torino in vista di altri porti, altri natali. Con la sua partenza, per alcuni molto sofferta ma per altri meno, il giocatore ha sicuramente lasciato un grande spazio vacante nell’attacco della Juventus che la dirigenza deve impegnarsi colmare.

Il nome che è stato più in voga nelle scorse settimane è quello di Angel Di Maria, anch’egli argentino e anch’egli in uscita dal club in cui ha passato gli ultimi anni. La Juventus, però, non ha sofferto solamente l’addio di Dybala ma anche quello di Morata che è dovuto tornare in Spagna per via del termine del suo prestito dall’Atletico Madrid. La dirigenza bianconera è infatti anche alla ricerca di un altro attaccante oltre Di Maria, he possibilmente possa andare a ricoprire il ruolo di vice Vlahovic. Per questo posto il sogno della dirigenza sarebbe Marco Arnautovic, anche se le possibilità di arrivare all’austriaco sono effettivamente molto basse.

Calciomercato Juventus, Dybala potrebbe riempire il posto di Dzeko, e viceversa

Un altro nome della lista dei papabili, questa volta molto più probabile, che sta circolando per l’attacco è quello di Edin Dzeko: anche il bosniaco si trova praticamente sull’uscio della porta: infatti, a causa del recente ritorno di Romelu Lukaku, molto probabilmente al trentaseienne non potrà più essere assicurato un ruolo importante nella rosa e quindi egli potrebbe decidere di lasciare la maglia nerazzurra; dall’altro lato, però, la pretendente che è maggiormente interessata a Dybala è proprio la squadra milanese. Considerate quindi queste come premesse, allora il punto di vista di Guido Vaciago, direttore di Tutto Sport, assume davvero molta importanza e potrebbe effettivamente essere ciò che andrà a realizzarsi: secondo il direttore, infatti, entrambe le società potrebbero essere accontentate poiché potrebbe appunto accadere che Dzeko si muoverà verso Torino andando a occupare il posto lasciato vacante dall’argentino e che Dybala farà la stessa tratta ma in direzione opposta, andando a occupare lo slot di Dzeko.