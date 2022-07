Calciomercato Juventus, la zampata di Allegri beffa Mou: “gigante” da 17 milioni

Calciomercato Juventus, anche i bianconeri si iscrivono alla corsa per il difensore sudamericano che piace molto all’allenatore portoghese.

Ancora qualche giorno di vacanza, poi si tornerà a lavorare sul campo. Nella prossima settimana quasi tutte le squadre di Serie A si raduneranno in vista del ritiro precampionato. La nuova stagione, infatti, inizierà tra un mese e mezzo. La Juventus si ritroverà lunedì, ma saranno presenti esclusivamente quei giocatori che non hanno avuto impegni con le rispettive nazionali nelle prime settimane di giugno. Una volta che si aggregheranno anche loro, si partirà per la tournée statunitense.

Massimiliano Allegri spera di poter contare sui nuovi acquisti prima di intraprendere il viaggio intercontinentale negli Usa. A breve, dunque, dovrebbe arrivare l’ufficialità del ritorno di Paul Pogba, subito dopo quella di Angel Di Maria. Due parametro zero che la Signora inseguiva da mesi e che andranno a rinforzare due reparti “sofferenti” come centrocampo e attacco. La loro esperienza sarà fondamentale per tornare ad essere competitivi sia in Italia che in Europa. Tuttavia, è abbastanza ovvio che la campagna acquisti dei bianconeri non possa ridursi a questi due nomi.

Calciomercato Juventus, anche Senesi tra i possibili sostituti di de Ligt

C’è tanto lavoro da fare anche per quanto riguarda il pacchetto arretrato: molto dipenderà da quali sviluppi assumerà la vicenda de Ligt. Le ultime voci di mercato vogliono il centrale olandese sempre più lontano dalla Juventus. Di rinnovo non se ne parla e il pressing del Chelsea potrebbe convincere la dirigenza bianconera a privarsi, a malincuore, dell’ex Ajax. La sua cessione aprirebbe una “voragine” in difesa, che andrà al più presto colmata. Un possibile sostituto arriverebbe proprio dall’Olanda. Non è un suo connazionale ma gioca nel Feyenoord: si tratta dell’argentino Marcos Senesi, nel mirino della Roma da tempo. Accostato anche ad altre big europee, secondo l’esclusiva di tuttojuve.com il difensore centrale sudamericano arriverebbe ad un prezzo accessibile, visto che il club di Rotterdam chiede 17 milioni di euro per il cartellino.