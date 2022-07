Calciomercato Juventus, la trattativa De Ligt permette a Cherubini di concretizzare un doppio colpo da applausi.

Sono settimane molto roventi anche all’ombra della Mole Antonelliana, alla luce delle diverse trattative che Cherubini e colleghi stanno cercando di portare avanti su più fronti. A partire dai possibili affondi per Zaniolo, passando per gli interessamenti sui diversi profili fin qui monitorati per rimpolpare centrocampo e attacco alla luce delle diverse sortite ufficializzate nella giornata di ieri.

In attesa di aggiornamenti sui fronti più caldi quali quelli per lo stesso Nicolò ma anche quelli di Di Maria, Pogba e Kostic, non si sottovalutino le possibili vendite programmate dagli addetti ai lavori. Al netto degli allontanamenti a parametro zero di Dybala, Bernardeschi e Chiellini, abbiamo visto come a Torino non siano riusciti a riscattare Alvaro Morata.

Indubbiamente ciò porterà a valutazioni anche sul fronte dell’attacco, senza perdere di vista la vicenda De Ligt e i grandi risvolti che questa potrebbe portare nelle prossime settimane.

Calciomercato Juventus, De Ligt sblocca il doppio affare dal Napoli

Del difensore olandese si parla da quasi un mese, alla luce delle sue dichiarazioni che lasciavano intendere come volesse riflettere bene prima di affrontare qualsivoglia discorso legato al rinnovo contrattuale. Il legame con i bianconeri scadrò nel 2024 e intenzione dell’olandese è quella di trovare una soluzione già quest’estate o firmare un prolungamento con abbassamento della clausola rescissoria.

L’età e le qualità di Matthijs lasciano intendere come un suo allontanamento garantirebbe certamente una grave perdita tecnica ma consentirebbe a Cherubini e colleghi di incassare somme di denaro tutt’altro che esigue. In particolar modo, secondo Paolo Paganini di Rai Sport, la Juventus sta lavorando per Koulibaly e Fabian Ruiz del Napoli, come evidenziato anche dai recenti contatti tra il club bianconero e l’entourage del centrocampista spagnolo.