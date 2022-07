Calciomercato Juventus, Allegri pesca dal Liverpool: Klopp lo lascia andare

Il calciomercato della Juventus in questa fase è più bollente che mai. Tanti rumors e tante trattative in ballo per i bianconeri.

A giorni inizierà il raduno della squadra di mister Allegri ed è scontato dire che la squadra non potrà essere subito completa. Ci vorrà ancora tempo per completare l’organico, ma di sicuro la dirigenza proverà ad accorciare i tempi per mettere a disposizione dell’allenatore i giocatori richiesti. Al momento la priorità sembra riguardare l’attacco.

Il reparto offensivo della Juventus è rimasto orfano di Paulo Dybala e la società sta cercando un altro grande campione – Di Maria – per sostituire l’argentino. Non c’è più nemmeno però Morata e manca pure una pedina offensiva come Bernardeschi. L’attacco è dunque al momento il settore del campo che necessita al più presto di rinforzi.

Calciomercato Juventus, bianconeri sulle tracce di Roberto Firmino

La squadra bianconera riparte con un punto fermo come Dusan Vlahovic, che sarà un titolare indiscusso. Impossibile fare a meno di lui. Ma bisogna cercare delle alternative e stando ai rumors non si esclude nemmeno un possibile ritorno di Alvaro Morata. Bisognerà rinegoziare semmai un accordo con l’Atletico Madrid. Ma si battono anche altre piste e una potrebbe portare in Inghilterra. Secondo infatti “Liverpool Echo” ci sarebbe anche la Juve in lizza per aggiudicarsi Roberto Firmino. L’attaccante brasiliano classe 1991 infatti non ha più un ruolo centrale nel Liverpool di Klopp e il tecnico tedesco non direbbe di no ad una sua cessione. Nei giorni scorsi si parlato anche di un possibile scambio con Rabiot, giocatore che piace al tecnico tedesco.