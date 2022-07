Calciomercato Juventus, fulmine a ciel sereno De Ligt: offerta travolgente

Calciomercato Juventus, adesso i tempi sono maturi e cresce ottimismo per la squadra che dovrà fare l’offerta definitiva: ecco quale.

De Ligt sempre più vicino al Chelsea. La conferma arriva anche da ‘footmercato’ che parla proprio di un grande ottimismo degli inglesi di chiudere la trattativa prima della sessione estiva.

Stando infatti all’indiscrezione, il club inglese nei prossimi giorni sarebbe pronto ad offrire ai bianconeri un’offerta superiore ai 70 milioni di euro e proverà il tentativo definitivo di strappare ai bianconeri l’ex capitano dell’Ajax.

Ne ha parlato direttamente Arrivabene a tal proposito. L’AD bianconero ha parlato dell’impossibilità di trattenere giocatori che vogliono andarsene e pertanto i destini, adesso, sembrano pronti ad avere un unico esito, cioè la separazione consensuale.

La Juventus però, inizialmente, voleva riuscire ad ottenere i 120 milioni di euro della clausola, difficilmente si arriverà a quella cifra ma comunque vicino, essendo, di fatto, De Ligt, uno dei profili più interessanti in circolazione nel suo ruolo. Purtroppo non ci sarà nulla da fare per trattenerlo ma finché nulla è ufficiale non si può dare la parola fine a qualsiasi ipotesi, certamente con i soldi dell’olandese la Juventus riuscirebbe ad investire ben tre colpi insieme: permettendosi – di fatto – tre giocatori importanti. Abbiamo parlato proprio negli scorsi giorni di come si sia intensificato l’interesse per Zaniolo. Non ci resta che aspettare.