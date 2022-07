Calciomercato, De Ligt sempre più al centro di voci e scenari che potrebbero coinvolgere la Juventus nei prossimi giorni.

Ricorderete ormai tutti il turning point legato al difensore olandese. Fino a qualche tempo fa, quasi nessuno avrebbe messo in discussione la sua posizione, complici le non poco dolorose uscite concretizzate tra maggio e giugno che sembravano rendere impensabile l’ennesima sortita così nobile.

Questo soprattutto alla luce dell’addio a parametro zero di Giorgio Chiellini che aveva portato i più a credere che fosse giunta l’ora della consacrazione definitiva di quel Matthijs prelevato da ragazzino all’Ajax e pian piano divenuto uomo all’ombra della Mole.

I due quarti posti consecutivi, come da lui stesso ammesso, hanno però portato il difensore a fare delle valutazioni e in seguito alle dichiarazioni emerse dal ritiro Orange, Cherubini e colleghi hanno iniziato a comprendere la necessità di trovare una soluzione per lo scenario di cui fin qui detto.

Calciomercato Juventus, De Ligt nobile pedina di scambio in Premier League

Il contratto del difensore scadrà nel 2024 e, ad oggi, l’olandese accetterebbe un rinnovo solo previo abbassamento della clausola rescissoria. La Juventus, dal proprio canto, onde evitare che il passare del tempo renda la questione ancora più problematica, intende giungere ad una svolta quanto prima.

La giovane età ma al contempo le indubbie e ben sciorinate qualità di De Ligt, al netto di qualche uscita a vuoto e prestazioni non sempre felicissime in questa fase di inflessione della Juventus tutta, hanno catalizzato non poche attenzioni, soprattutto in Premier League.

In particolar modo, secondo Luca Momblano, i bianconeri avrebbero detto di no alle avances del Manchester City, disposto a mettere sul piatto il qualitativo Bernardo Silva, avanzando alla società dei Citizens la provocatoria richiesta di Cancelo.

Atteggiamento molto simile a quello adottato con il Chelsea, al quale Cherubini e colleghi avrebbero chiesto Kanté. Il su citato esperto di mercato bianconero ha però evidenziato come i dialoghi più sensati e importanti potrebbero coinvolgere Jorginho, apprezzato per qualità da Allegri ma che non convince per le caratteristiche che Max vorrebbe per il centrocampo presente da tempo nei suoi piani.