Calciomercato, Di Maria è già innamorato della sua Juventus: la foto diventa virale

Calciomercato Juventus, una foto che è già diventata virale e che garantisce già il forte attaccamento alla maglia bianconera.

Di Maria è già bianconero. Manca l’ufficialità certo, ma la foto social, esattamente sul profilo Instagram della moglie, non lascia dubbi sull’affiatamento del già consolidato campione argentino.

Una foto che non è passata per nulla indifferente a tutti i tifosi. Di Maria ha scelto la Juventus e lo manifesta pubblicamente con un immagine, abbracciato alla moglie, totalmente in bianconero. E quei cuori con i colori della sua nuova squadra.

Foto a tinte bianconere e quei due cuori che non lasciano i dubbi. I tifosi lo aspettano e ancora di più Allegri, che avrà un altro campione alla sua corte. Di Maria prenderà l’eredità importante di Paulo Dybala, nonostante i ruoli differenti. Le aspettative ora sono altissime.

L’argentino avrà di nuovo un ruolo da protagonista assoluto e che non sarà – di certo – semplice. Rimettersi in gioco a 34 anni, ora Di Maria lo sa: ci sono obiettivi importanti da perseguire e lui farà di tutto per accontentarli. Staremo a vedere cosa succederà. Intanto non ci rimane che aspettare questa importantissima trattativa.