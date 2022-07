L’inizio del mese di luglio sarà fondamentale per il calciomercato di una Juventus che vuole porre solide basi in tutti i reparti.

C’è in atto un vero e proprio rinnovamento della rosa allenata da Massimiliano Allegri, rinnovamento che coinvolge tutte le zone del campo. L’obiettivo della dirigenza è quella di regalare all’allenatore livornese il maggior numero di volti nuovi nel minor tempo possibile. Questo in considerazione del fatto che giorno 11 luglio inizieranno gli allenamenti sul campo per preparare la nuova stagione, che per i bianconeri in serie A inizierà il giorno di Ferragosto sfidando il sempre temibile Sassuolo.

Queste sono ore molto calde in chiave mercato per capire chi potrebbe arrivare presto in bianconero. Alcune trattative sono già state imbastite da tempo e ora si avviano alla conclusione. Una di queste riguarda un giocatore che la Juventus sta corteggiando da tempo, vale a dire Nicolò Zaniolo.

Calciomercato Juventus, la Roma vuole anche una contropartita tecnica

Il numero 22 della Roma è un talento italiano che può ricoprire più ruoli nell’attacco e dunque pedina preziosa per la sua duttilità. La Juventus lo vuole prendere ma le richieste dei giallorossi finora sono state irremovibili. Per privarsi del giocatore che ha deciso la finale di Conferenze League servono almeno 50 milioni di euro. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport la Roma avrebbe aperto alla possibilità di un prestito oneroso di 10 milioni con riscatto fissato a 40 milioni, ma allo stesso tempo avrebbe chiesto alla Juve anche una contropartita tecnica. I nomi messi sul piatto, ovvero quelli di Arthur e Kean, però non sembrano convincere i giallorossi. Una trattativa dunque che non pare affatto vicina alla chiusura.