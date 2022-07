Calciomercato Juventus, poker di gioielli: ad Allegri ne rimarrà uno

Il calciomercato della Juventus sta entrando sempre più nel vivo con la dirigenza impegnata sia negli acquisti che nelle cessioni.

Sono ormai settimane che Cherubini e il suo staff sono sulle tracce di quei giocatori richiesti da mister Allegri per aprire un nuovo ciclo vincente. Ringiovanire la rosa è necessario, per questo motivo si cercano giovani di talento. Anche se arriveranno pure giocatori magari un po’ avanti con gli anni ma capaci di fare la differenza sia in serie A che in Champions League.

Dall’altro lato c’è anche la necessità di gestire nel migliore dei modi tutti i giocatori che sono sotto contratto con i bianconeri. Spazio anche ai giovani del vivaio e anche magari a quegli elementi che sono rientrati alla base dopo un anno in prestito vissuto al top. Specie in mezzo al campo mister Allegri dovrà effettuare in tal senso delle scelte.

Calciomercato Juventus, quattro giovani centrocampisti in rampa di lancio

La Juventus nella prima fase del raduno potrà contare su quattro giovani centrocampisti che si giocheranno probabilmente il solo posto disponibile per completare l’organico. Stiamo parlando di Miretti, Rovella, Fagioli e Ranocchia. Giocatori che hanno caratteristiche diverse e anche un diverso livello di esperienza. Il primo è un playmaker puro, del quale Allegri ha grande stima. Il secondo un centrocampista che ha già esperienza in serie A e potrebbe essere questa una carta vincente. Gli altri due sono reduci da campionati di serie B giocati ad alto livello, specie Fagioli che ha conquistato la promozione in serie A con la Cremonese. Tutti loro hanno mercato e sono richiesti in prestito da altre squadre. Dove avrebbero senz’altro modo di giocare con maggiore continuità. Ma non è da escludere che almeno uno di loro rimanga a Torino: parola finale ovviamente affidata a mister Allegri.