Calciomercato Juventus, addio dopo un anno: due milioni per il sì

Calciomercato Juventus, l’accordo è sempre più vicino: contatti proficui nel corso delle prossime ore. Ballano solo due milioni di euro.

Via vai in corsia. Dopo aver perfezionato l’approdo all’ombra della Mole di Angel Di Maria, atteso la prossima settimana in quel di Torino per le visite mediche di rito e la firma sul contratto, le manovre di mercato della Juventus continuano senza soluzione di continuità. Tenendo sullo sfondo almeno per il momento la questione legata a Zaniolo, concentriamoci sulla sempre più probabile cessione di Luca Pellegrini, finito nel mirino di diversi club in Premier League.

Stando a quanto riferito dall’edizione odierna di “Sportmediaset”, il Fulham avrebbe messo la freccia e sarebbe sempre più vicino a trovare l’intesa definitiva con la Juventus per il trasferimento dell’ex terzino di Cagliari e Genoa in bianconero. La distanza tra domanda ed offerta si è assottigliata sempre di più, al punto che “ballerebbero “soltanto due milioni di euro per l’intesa definitiva. Traspare comunque cauto ottimismo sulla chiusura positiva dell’operazione, con la “Vecchia Signora” che reinvestirebbe il tesoretto ricavato dalla cessione di Pellegrini, per chiudere l’operazione Cambiaso, da ore in via di definizione. In realtà, l’approdo di Cambiaso alla Juve è subordinato soprattutto alla decisione di Dragusin, che non ha ancora sciolto le riserve in merito al suo possibile approdo al Genoa.