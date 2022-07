Per il calciomercato della Juventus i prossimi giorni saranno molto importanti, con il club che sta per chiudere diverse operazioni.

Il lavoro della dirigenza bianconera è iniziato ormai da tempo, fissando gli obiettivi necessari per continuare nel percorso di rinnovamento dell’organico iniziato all’inizio dell’anno con gli arrivi di Vlahovic e Zakaria. Ci sono state alcune partenze eccellenti alla fine dell’ultima stagione ma la Juventus non si sta facendo trovare impreparata per trovare i degni sostituti di chi è andato via.

Quindi aspettiamoci nel corso dei prossimi giorni e delle prossime settimane l’ufficialità dei volti nuovi in arrivo per mister Allegri. Ma nello stesso tempo ci saranno anche altre operazioni da portare a termine per quanto riguarda le cessioni e i prestiti dei giocatori ai quali bisognerà trovar una sistemazione affinchè possano giocare con continuità e crescere sotto tutti gli aspetti.

Calciomercato Juventus

In questo momento la questione più delicata riguarda l’olandese de Ligt, pronto a lasciare i bianconeri per tentare una nuova avventura calcistica. Non è affatto un mistero che il Chelsea sia sulle sue tracce e sia in pole position per aggiudicarselo. Nei giorni scorsi si è parlato di una offerta degli inglesi di 70 milioni di euro per aggiudicarselo. Offerta rispedita al mittente. Come spiega la Gazzetta dello sport oggi in edicola il Chelsea avrebbe alzato la sua offerta a 80 milioni di euro. Una somma che sarà valutata dal club, che però per cedere il suo gioiello chiede 80-90 milioni di euro più bonus. Una cifra importante che servirebbe ad effettuare un restilyng della difesa. Oltre a Koulibaly del Napoli nel mirino rimane Gabriel dell’Arsenal.