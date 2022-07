Calciomercato Juventus, tradimento Ronaldo: rivelazione bomba BILD

By

Calciomercato Juventus, Ronaldo lascia il Manchester United e adesso le piste sul futuro sembrano chiare? Tutto svelato.

Nemmeno tempo di ambientarsi di nuovo a Manchester che Cristiano Ronaldo lascerà di nuovo i Red Devils. Dopo l’addio alla Juventus sembra essere stata brevissima la sua parentesi, di nuovo, a Manchester. La mancata qualificazione alla Champions League è stata fatale e adesso si parla già altre potenziali squadre nel futuro di CR7.

Tante suggestioni, anche italiane e anche incredibili, come Roma e Napoli ma adesso l’ultima grande squadra a non aver ancora avuto protagonista il fenomeno portoghese è il Bayern Monaco, certamente la realtà più adatta per attitudine al portoghese, una squadra abituata a vincere insomma. Ma cosa c’è di vero? Stando alla rivelazione della ‘Bild’ ancora nulla di concreto.

Calciomercato Juventus, l’ex CR7 al Bayern? La Bild assicura: “Notizie ancora non vere”

Di conseguenza non ci sarebbe ancora nulla di vero sul possibile trasferimento di Cristiano Ronaldo in Germania, al Bayern Monaco. Per ora sono solo notizie infondate o semplici suggestioni.

Quale sarà dunque la nuova squadra del portoghese? Difficilmente sarà una squadra senza Champions League, laddove il bomber insegue i primati assoluti. E negli scorsi giorni, tra i possibili candidati, è spuntato anche e clamorosamente il Napoli. Solo suggestioni appunto ma ad avere la parola ultima sarà proprio lo stesso giocatore che adesso dovrà decidere definitivamente il proprio futuro, difficilmente si continuerà al Manchester United, vista anche la scelta tecnica di ten Hag, mister che punta molto sulle giovani promesse.