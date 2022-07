Calciomercato Juventus, clamoroso Sky: “Colpo low cost dal Bayern”

Calciomercato Juventus, dalla Germania fanno sapere che il giocatore può lasciare la Baviera già in estate.

Continuano a non scorgersi schiarite all’orizzonte riguardo alla vicenda Matthijs de Ligt. L’olandese in questo momento è un vero e proprio rebus. Non ha intenzione di rinnovare e l’ha fatto capire chiaramente tramite il suo entourage.

Sì, la clausola è il pretesto principale, quello che con ogni probabilità ha portato ad un punto di rottura nella trattativa. Ma c’è dell’altro. Il centrale ex Ajax è uscito duramente provato da questa stagione fallimentare e dalle sue interviste rilasciate il mese scorso nel ritiro della nazionale Oranje ha fatto trasparire una certa insofferenza ad alcune scelte di natura tecnico-tattica. Fatto sta che su de Ligt in breve tempo si è scatenata un’asta che coinvolge alcuni tra i più grandi club d’Europa. La squadra che ha mostrato maggiore interesse è il Chelsea. Da Londra sono pronti ad accontentare la Juventus, ma la prima offerta è stata accolta con scarso entusiasmo dalla dirigenza bianconera. Osservano la situazione anche altri club inglesi, ad esempio i due Manchester. Ma nelle ultime ore sono salite anche le quotazioni del Bayern Monaco.

Calciomercato Juventus, Pavard possibile contropartita per arrivare a de Ligt

Non si sa ancora se la Bundesliga alletti il giovane centrale quanto la Premier League, ma anche dalla Baviera sembrerebbero disposti a fare sul serio. Sul piatto, come riporta Sky Deutschland, ci sarebbero già sessanta milioni di euro. Una cifra addirittura più bassa rispetto a quella proposta dal Chelsea. Per convincere la Juve, fanno sapere dalla Germania, il Bayern potrebbe inserire una contropartita: quel Benjamin Pavard che in passato era stato accostato timidamente alla Vecchia Signora. Il terzino francese, come fa sapere Sky, è finito pure nel mirino di Atletico Madrid e Chelsea.