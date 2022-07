By

Calciomercato Juventus, accordo chiuso: colpaccio dal Bayern Monaco che non è riuscito a trovare un accordo per il prolungamento del contratto

Accordo chiuso, colpaccio dal Bayern Monaco. La Juventus, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, avrebbe strappato una mezzala importante ai bavaresi, che non sono riusciti a trovare un accordo per il rinnovo del contratto del giocatore, classe 2005, che avrebbe così accettato l’offerta dei bianconeri.

Il nome è quello di Kenan Yildiz, nato in Germania con doppio passaporto, anche quello turco, che dovrebbe essere annunciato nei prossimi giorni. Dovrebbe giocare sia nella Primavera sia nella Juventus U23, prima di fare un percorso importante che lo potrebbe pure portare in Prima Squadra.

Calciomercato Juventus, colpo dal Bayern

Guarda al futuro quindi la Juve, prendendo questa mezzala, che può giocare anche da trequartista, del quale si dice un grande bene e per il quale il Bayern aveva fatto un’offerta importante. Ma niente, la decisione è stata quella di lasciare la Germania per affrontare questa nuova avventura in Italia.