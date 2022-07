Calciomercato Juventus, accordo totale: manca solo l’ufficialità

Non si pensa soltanto agli acquisti in questa sessione di calciomercato della Juventus ma anche a definire altre importanti operazioni.

Non c’è dubbio che la priorità riguarda la campagna di rafforzamento dell’organico di mister Allegri in vista del prossimo campionato. L’allenatore livornese ha assolutamente bisogno di rinforzi, sia in termini di qualità che numerici, per tentare l’assalto a quello scudetto che è sfuggito via nella passata stagione. Per questo motivo la dirigenza è ormai al lavoro da diverso tempo per reperire le pedine giuste per il gioco dell’allenatore juventino.

C’è l’impressione che nel corso delle prossime due settimane possa già arrivare qualche annuncio importante. Tuttavia c’è anche da definire la questione legata ai tanti giocatori che sono sotto contratto con la Juventus, ma che non rientrano nei piani dell’allenatore. Saranno dunque ceduti in prestito per accumulare minutaggio oppure definitivamente.

Calciomercato Juventus, manca solo l’ufficialità per Zanimacchia alla Cremonese

Uno di questi è l’esterno offensivo Luca Zanimacchia, che lo scorso anno – in prestito – è stato protagonista della cavalcata che ha portato la Cremonese alla promozione in serie A. Il suo rendimento è stato molto positivo ma i bianconeri non sembrano intenzionati a trattenerlo. Anzi dalla sua cessione a titolo definitivo potrebbe arrivare un piccolo tesoretto.

Come riferito da Giacchetta, quella di Zanimacchia è un’operazione che la Cremonese ha praticamente concluso con la Juventus, e per la quale si aspetta soltanto l’ufficialità.