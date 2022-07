Juventus, Vlahovic non presente alla Continassa: ecco il motivo

Si riparte, oggi è un giorno molto importante per la Juventus di Massimiliano Allegri, che inizierà a lavorare alla Continassa.

Si prepara l’inizio della prossima stagione, che prenderà il via con il match di Ferragosto contro il Sassuolo. Si aspettano i primi colpi di mercato, nel frattempo un gruppo di calciatori comincerà a sudare in attesa del resto del gruppo, che arriverà domenica 10 luglio. La Juventus infatti spiega sul proprio sito come da oggi “arriveranno presso il Training Center alcuni giocatori fra coloro che dovranno proseguire il percorso di recupero dagli infortuni o che non sono stati impegnati con le rispettive Nazionali”.

Tra i giocatori ovviamente più attesi al rientro dopo l’infortunio c’è Federico Chiesa. L’esterno scalpita per tornare a disposizione di Allegri ed essere protagonista in campo. La Juventus però dovrà fare a meno di lui nella prima parte della stagione. Probabilmente potrà tornare nella lista dei convocati tra settembre ed ottobre.

Juventus, per Vlahovic qualche altro giorno di riposo

Nell’elenco dei giocatori che oggi non sarà alla Continassa c’è anche Dusan Vlahovic. Come si legge infatti su Sportmediaset il giocatore ha chiesto alla società qualche giorno di vacanza in più per tornare più carico che mai. Permesso accordato, anche perchè il centravanti nella sua Serbia ha iniziato a svolgere un lavoro di preparazione fisica volto a far sì che possa essere già nelle migliori condizioni al momento del ritrovo con i suoi compagni. E’ inutile sottolineare come tutti i tifosi della Juventus confidano nella definitiva consacrazione del loro bomber per ambire a traguardi importanti in Europa e in Italia. Nel frattempo la dirigenza sta cercando altri rinforzi in attacco che possano aiutarlo a segnare più gol possibili.