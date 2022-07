E’ passato un altro giorno senza ufficialità ma al più presto dovrebbero arrivare novità importanti nel calciomercato della Juventus

La tifoseria è sempre più impaziente e sognano l’ufficialità di Pogba e Di Maria, i due giocatori più attesi, quelli che innalzerebbero la qualità dell’organico bianconero. Entrambi sono svincolati e le trattative aperte da tempo, anzi sembrebbero essere vicine alla conclusione. Quindi per loro due ormai sembra essere solo una questione di giorni.

In questi giorni però sono attese anche le cessioni. Quella eccellente potrebbe riguardare de Ligt, per il quale il Chelsea è in continuo pressing. Ceduto l’olandese, poi la Juventus dovrà stringere per trovare il sostituto, che dovrà essere un elemento di provata esperienza anche a livello europeo.