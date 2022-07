Calciomercato Juventus, “blitz ufficiale”: Cuadrado sblocca Zaniolo

Calciomercato Juventus, contatto ufficiale: l’effetto domino che porta Cuadrado alla Roma. La chiave di volta per il sì di Zaniolo.

Dopo aver chiuso le operazioni per Pogba e Di Maria, la Juventus in queste ore sta ragionando su un duplice fronte. In attesa di conoscere l’entità degli eventuali rilanci per De Ligt, con Bayern Monaco e Chelsea che hanno praticamente rotto gli indugi, preparandosi ad un vero e proprio scontro di mercato a suon di milioni per il centrale olandese, l’asse con la Roma diventa sempre più caldo.

La trattativa Zaniolo continua a tenere banco: la Juve è da tempo sulle tracce dell’esterno giallorosso, e potrebbe ingolosire Tiago Pinto mettendo formalizzando un’offerta “alla Locatelli”, sulla base di un prestito oneroso con riscatto obbligatorio. Ma non solo. L’opzione legata al possibile inserimento di contropartite tecniche non è da escludere a propri: in giornata è stata rilanciata la candidatura di Denis Zakaria, un profilo che Mou che piace e non poco a Mourinho, che lo aveva indicato come possibile rinforzo per la sua mediana, prima che il ribaltone in seno agli agenti, e l’irruzione decisa della Juve, rimescolassero clamorosamente le carte in tavola. Ma la vera novità è un’altra.

Calciomercato Juventus, Cuadrado-Zaniolo e la richiesta ufficiale per Molina

Come riferito da Luca Momblano con un post apparso sui propri profili social, la Juve avrebbe chiesto ufficialmente Molina all’Udinese, con Cuadrado che potrebbe essere inserito come potenziale pedina di scambio nell’affare Zaniolo con la Roma. Arthur, però, “resiste” sullo sfondo. Ricordiamo che “El Panita” ha deciso di non accettare la proposta di ingaggio messa sul piatto dalla Juve, usufruendo dell’opzione automatica di prolungamento per una sola stagione a seguito del raggiungimento delle 40 presenze: che il rapporto tra la freccia colombiana e il mondo Juve possa essersi incrinato non è da escludere. Ragion per cui, potrebbe essere studiata una maxi soluzione con la Roma, che deve risolvere al più presto la “grana” Zaniolo. Ne sentiremo delle belle.