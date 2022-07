Calciomercato Juventus, tutto fatto: addio gratis in Serie A

Man mano che si avvicina il giorno del raduno il calciomercato della Juventus diventa sempre più incandescente.

Giorno 11 luglio la squadra di Allegri inizierà a lavorare sul campo per preparare nel migliore dei modi la prima parte della serie A, e nello specifico il debutto fissato a Ferragosto contro il sempre temibile Sassuolo. Nel frattempo la dirigenza bianconera si sta dando un grande da fare per completare l’organico da mettere a disposizione dell’allenatore livornese.

Tanti volti nuovi in arrivo per aprire un nuovo ciclo vincente ed essere protagonisti sia in Italia che in Europa. I tifosi attendono con ansia delle novità già nel corso dei prossimi giorni, ma non bisogna dimenticare che la finestra dei trasferimenti è aperta fino alla fine del mese di agosto e dunque per la Juventus ci sarà ancora tanto tempo per definire le trattative più complicate. Nel frattempo però si deve parlare anche di cessioni.

Calciomercato Juventus, De Winter va in prestito all’Empoli

Non solo quelle “dolorose” che porteranno all’addio ad esempio di un big come de Ligt, sempre più vicino a lasciare la maglia bianconera. La dirigenza deve anche trovare una sistemazione a tutti quei giocatori sui quali il club punta per il futuro.

#Juventus: #DeWinter va all’#Empoli in prestito secco // De Winter joins Empoli on a season long loan ✅🔵 @GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) July 5, 2022

Uno di questi è il difensore Koni De Winter. Che come ha spiegato il giornalista Romeo Agresti su Twitter passerà all’Empoli. La Juve lo cederà in prestito secco e in Toscana, in una squadra ambiziosa e giovane, il calciatore proverà a mettere in mostra le sue qualità. Sperando in un ritorno a Torino in pianta stabile.