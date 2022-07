Calciomercato Juventus, bomber da 308 goal come vice DV9: è un “ritorno”

Calciomercato Juventus, per il vice Vlahovic il nome è bello impresso nella mente della dirigenza. Bomber da 308 gol in carriera

La Juventus è alla ricerca di un vice Vlahovic: un attaccante esperto che possa non solo sostituire il serbo all’occorrenza, ma magari giocare al suo fianco e anche dargli dei consigli importanti in questa fase della sua carriera. Come vi abbiamo raccontato un poco di tempo fa, l’ex Fiorentina è praticamente cresciuto da solo in questi anni, senza mai avere una guida: si è messo l’attacco della Viola sulle spalle e ha segnato. Chissà, magari con un elemento in grado di dirgli qualche parole, di dare qualche consiglio, di svelargli qualche segreto, potrebbe anche bucare con maggiore continuità la porta avversaria.

Questo Allegri lo crede, visto che nel mirino della Juventus, oltre che Arnautovic, ci sarebbe finito anche Edin Dzeko. L’attaccante, che sembra in uscita dall’Inter, è cercato anche dal Valencia di Gattuso. Ma è anche un obiettivo reale di Cherubini.

Calciomercato Juventus, Dzeko come vice Vlahovic

Stamattina vi abbiamo anche raccontato di come la Juventus cercheremmo soprattutto l’austriaco che al momento è in forza al Bologna. Ma secondo Momblano, che ha parlato a Juventibus, sarebbe invece Dzeko l’obiettivo numero 1, e sarebbe davanti a tutti in questo preciso momento. Anche il fatto che l’Inter debba fare spazio dentro la propria rosa per prendere Dybala, potrebbe dare un’accelerata a questa possibile operazione di mercato.

Un “ritorno” clamoroso quello di Dzeko alla Juventus, visto che qualche stagione fa l’ex Roma sembrava davvero a un passo dal vestire il bianconero. Poi, sul gong, non se ne fece nulla. Un arrivo in ritardo, per un finale di carriera da chioccia, quasi, per il centravanti bosniaco.