Juventus-Zaniolo, la Roma è su di giri: “45 milioni + Zakaria”

Calciomercato Juventus, la Roma non molla per Zaniolo e fornisce la sua prima risposta ai bianconeri: “45 milioni e Zakaria”.

Le prime schermaglie tra Juventus e Roma per Nicolò Zaniolo sono già partite: l’esterno di Mourinho è finito da tempo nei radar bianconeri che, dopo aver praticamente chiuso le operazioni legate a Pogba e Di Maria, in attesa di conoscere sviluppi importanti sul fronte De Ligt, si sono messi alla caccia del bimbo d’oro giallorosso.

Beninteso, la Roma non ha alcuna intenzione di cedere il proprio gioiello e, pur non avendogli rinnovato il contratto in scadenza nel 2024, i capitolini non sarebbero disposti a scendere al di sotto della soglia dei 60 milioni. Anzi, la prima richiesta di Pinto, stando a quanto riferito da “La Gazzetta dello Sport”, sarebbe ancora più alta, e comprenderebbe l’inserimento di Zakaria nell’affare.

Calciomercato, Zaniolo alla Juventus: risposta immediata della Roma

Stando alla Rosea, infatti, la Roma non solo punterebbe ad incamerare 45 milioni di euro, ma vorrebbe anche che la Juve cedesse ai giallorossi Denis Zakaria, approdato a gennaio all’ombra della Mole, poco dopo l’arrivo di Dusan Vlahovic. Quello dell’elvetico è un profilo che si sposa molto bene all’interno dello scacchiere tattico di Mou, al punto che proprio lo Special One ne aveva avallato l’acquisto qualche mese fa, prima che il cambio d’agente del centrocampista scompaginasse le carte in tavola e rendesse in salita il cammino della Roma, che preferirono abbandonare il tavolo della trattativa. A distanza di mesi, ecco il ritorno di fiamma. Al momento la Juve non ha ancora aperto per Zakaria: la prima offerta di “Madama”, per Zaniolo, prevede un prestito oneroso da 10 milioni di euro, con obbligo di riscatto per altri 30 milioni, e il cartellino di Ranocchia. La partita a scacchi è appena cominciata.