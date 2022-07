Calciomercato Juventus, arriva la proposta scambio lampo con l’Arsenal. La risposta è una sentenza.

Da sempre assistiamo alla nascita di importanti trattative sull’asse italo-anglosassone, in casa Juventus e non solo. Certo, c’è da dire che una delle ultime concretizzate in questo contesto non è stata felicissima, ma è altrettanto giusto evidenziare come ci siano state operazioni ben più felici, a partire da quella che ha portato Szczesny o Cuadrado in quel di Torino.

In queste prime settimane di mercato, inoltre, abbiamo assistito al diffondersi di non poche voci relative alla possibilità di concretizzare diversi colpi in sinergia con alcune società di Premier League. A partire dall’interessamento zebrato per Gabriel Jesus del Manchester City, da poco ufficialmente giunto all’Arsenal.

Calciomercato Juventus, scambio con l’Arsenal: risposta immediata

Si pensi poi allo scenario De Ligt che sta fin qui affascinando e infiammando queste settimane di mercato ma al contempo arrecando non poca preoccupazione ai tifosi della Juventus. Matthijs è stato corteggiato sia dai Citizens che dal Chelsea ma non sarebbe l’unico giocatore apprezzato oltremanica.

Soprattutto a giugno, si era vociferato infatti dell’attrazione di alcuni club anglosassoni per Arthur, in uscita dalla Vecchia Signora e annoverato da Cherubini nel corpus di possibili pedine da usare in operazioni di scambio. A tal proposito, non passi inosservato quanto raccolto da Sportmediaset, a detta del quale il brasiliano sarebbe stato proposto all’Arsenal per arrivare al difensore dei Gunners, il brasiliano Gabriel.

A ostacolare lo scenario di un baratto tra connazionali, però, è stata la volontà dell’ex Barcellona, dettosi disinteressato ad accettare una squadra che non giochi la Champions League.