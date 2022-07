Calciomercato Juventus, bocciatura definitiva: addio in Serie A

Sta per entrare davvero nel vivo il calciomercato della Juventus in vista della stagione che sta per cominciare.

Si è aperta la finestra dei trasferimenti estivi, con la Juventus che non si sta facendo trovare affatto impreparata. La società ha gettato le basi per trovare alcuni importanti accordi e portare così rinforzo di spessore alla rosa allenata da Massimiliano Allegri.

Il tecnico livornese da oggi si è ritrovato con una parte del suo gruppo, aspettando che il mercato gli porti quegli uomini adatti a sviluppare le sue idee di gioco. Sono attesi almeno un paio di volti nuovi per ogni reparto e quelli che i tifosi senz’altro dovranno riconoscere alla dirigenza è la volontà di costruire un gruppo sempre più forte e competitivo. Che possa vincere in Italia e in Europa. Tra gli elementi arrivati alla Continassa anche Marko Pjaca, il cui futuro rimane tutto da definire.

Calciomercato Juventus, Pjaca può rimanere in serie A

L’attaccante croato è tornato alla base dopo che il Torino – squadra con la quale ha disputato l’ultima annata – ha deciso di non riscattarlo. La sua stagione è stata condizionata da qualche acciacco di troppo e ora il club bianconero dovrà trovargli una nuova sistemazione. Il suo contratto con la Juventus scadrà il prossimo 30 giugno 2023 e non sembra esserci affatto l’intenzione di rinnovarlo. Per lui si cercherà un acquirente o quantomeno una squadra che possa prenderlo in prestito pagandone l’ingaggio. Non è da escludere che possa rimanere ancora in serie A. Nell’ultima settimana si è parlato per lui di un interessamento della Sampdoria, ancora prima di quello di una Salernitana a caccia di innesti di qualità per il suo attacco.