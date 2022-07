Calciomercato Juventus, pronto un triennale per Koulibaly: ingaggio monstre

Calciomercato Juventus, continua a spron battuto il corteggiamento nei confronti del difensore senegalese. Ecco l’offerta.

Siamo già al dopo-de Ligt. La Juventus ormai pensa a come e con chi sostituire il centrale olandese. Si è in un certo senso rassegnata alla sua cessione: dopo il recente assalto del Chelsea, è il turno del Bayern Monaco. Dalla Baviera sono pronti ad offrire circa 80 milioni per il calciatore classe ’99, che è in sostanza la cifra che chiedono i bianconeri per liberare l’ex Ajax. Ma è solo una questione di tempo. Federico Cherubini, direttore sportivo della Juve, si sta già muovendo per colmare questa pesante perdita e reinvestire gli altri milioni che presto saranno versati nelle casse della Vecchia Signora.

Vi abbiamo raccontato dell’incontro tra il club bianconero e il procuratore Fali Ramadani, che cura gli interessi, tra gli altri, di Kalidou Koulibaly. Stando alle ultime indiscrezioni sarebbe lui il prescelto per prendere il posto dell’olandese. La Juventus ha intenzione di andare all in sul possente centrale senegalese, più accessibile rispetto al torinista Bremer.

Calciomercato Juventus, 7 milioni per convincere Koulibaly a lasciare Napoli

La trattativa, dunque, è ufficialmente entrata nel vivo. La proposta bianconera, come riporta il giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira, è di quelle che non si possono rifiutare. Si parla di un triennale a circa 7 milioni all’anno per un calciatore che ha 31 anni e il prossimo andrà in scadenza. Potrebbe essere l’ultimo grande contratto della sua carriera: ora la palla passa a Koulibaly e al suo entourage.